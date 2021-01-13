台積電盤中攻上600元天價，最高來到604元，市值衝破15.6兆元大關，帶動台股大漲259點、再創15759點歷史新高。

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美股上揚，費城半導體指數再創新高，台股走出昨天出現二例的本土新冠肺炎陰霾，在台積電(2330)股價再創高598元以及TFT面板大廠友達(2409)、群創(3481)大漲帶動，加上金融、傳產大型股穩健，台股開高走高，早盤大漲逾200點，再創新高，攻上15700點之上，最高達15727點。

美國公債殖利率走高，金融股與能源股表現強勁，市場預期美國將祭出新紓困方案，美股收高；周二收盤，道瓊工業平均指數上漲60點或0.19%，為31,068.69點。標普500指數漲1.58點或0.04%，為3,801.19點。那斯達克綜合指數漲36.00點或0.28%，為13,072.43。

費城半導體指數再創新高，台積電ADR收漲0.33%同創新高，台積電今早股價開高走高，早盤再創新高598元。台積電即將於明天下午舉行法說會，多家外資在法說會前給予600元目標價，最高上看800元，推升台積電股價不斷創高，蓄勢向600元邁進。

台積電、聯電(2303)今早續揚。績優電子股包括聯發科(2454)、日月光投控(3711)續攻，穩定多頭軍心。

電子股持續為交投重心，TFT面板上半年景氣仍穩健，短期股價修正完畢，友達早盤攻漲停，群創大漲；成為人氣之所在。

國際鋼價持續飆漲，以及春節將近，且為了防止市場哄抬價格，中鋼(2002)將提早於今日開出2月內銷盤價，市場預期將大漲，每噸漲逾1500元。中鴻(2014)2月盤價也將挑戰連八個月漲價，激勵今早股價。鋼鐵股今早股價漲多跌少。

國際原油價格續揚，台塑(1301)四寶股價同步上漲。

今日股匯齊揚，台幣急升5角，新台幣兌美元約為27.965元。

回顧昨天，台股12日跌56.6點，收在15500.7點，成交值3696.01億元。三大法人合計賣超66.17億元；其中，自營商賣超36.72億元，投信買超34.86億元，外資賣超64.31億元。

台積電法說會即將登場，台積電率台股指數續創新高，台股今早漲勢超乎預期，大漲200點，技術面仍強勢。

(時報資訊)