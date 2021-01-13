投資人獲利了結下，再加上韓國政府最新數據，新冠病毒把韓國就業市場給打趴，12月不僅工作蒸發數量創下22年最多。同時，失業率也是11年來最高的一個月。目前，KOSPI指數暫為3,131.04點，上漲5.09點，漲幅0.16%。

已連跌兩天的KOSPI，目前盤面意興闌珊下，可能會三天都收黑。三星電子與現代汽車走弱，分別下跌1.1％和3.8％。

三星電機(Samsung Electro-Mechanics)飆漲11.7％創歷史新高，因市場樂觀看待這家三星集團子公司，其生產的零組件，將獲電動車與其他廠商廣泛採用，業績亦可藉此提升。

Shinhan投資公司表示，本周全球市場將聚焦美國新政府的拜登版紓困方案，以及美聯準會主席鮑威爾談話內容。

不過，韓國上個月就業市場，卻亦常嚴峻。12月失業率飆升至11年新高外，2020年一整年的平均失業率，也是19年來最高。

最新匯價，目前1美元可兌換1,095韓元，韓元升值0.45％，暫時守住1100心理關卡。

(時報資訊)