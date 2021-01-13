最新公布數據顯示美國原油庫存下滑，緩解了投資人對於疫情升高不利於需求前景的擔憂，周三原油價格持續走高，美國期油價格連漲第7天。

目前美國期油上漲0.9%，報每桶53.69美元。布蘭特期油漲0.95%，報每桶57.12美元，改寫11個月新高。

儘管全球新冠肺炎疫情持續升高，越來越多地方實施嚴格防疫封鎖措施，但沙烏地阿拉伯自願擴大減產，以及美國擴大激勵措施與對疫苖接種普及將加速經濟復甦前景的樂觀預期，持續為原油價格帶來支撐。

不過分析師提醒，原油庫存下滑與油價勁揚可能鼓勵美國頁岩油生產商再度擴產，將使近期油價面臨極大風險，沙國與和其他主要產油國減產，可能落得市占拱手讓予美國對手的下場。

周二美國石油協會（API）公布，上周（截至1月8日）原油庫存減少580萬桶，跌至約4.845億桶，遠超出市場預估的減少230萬桶。

上周汽油庫存增加190萬桶，少於市場預估的增加270萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存上周增加440萬桶，超出市場預期的增加270萬桶。

報告指出，上周美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存減少23.2萬桶。此外，美國煉廠上周煉油量增加10.6萬桶/日，美國原油進口量增加9萬桶/日。

(時報資訊)