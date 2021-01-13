陸媒統計，2020年大陸國內疫情雖得到有效控制，但受經濟下滑影響，信託行業累積的風險隱患加速暴露。據統計，當年集合信託產品共發生310多起違約事件，涉及違約項目金額超過人民幣（下同）1,600億元。

第一財經引述業內人士預計，2021年信託產品到期規模有3.8兆元，日子依然不好過。2022年、2023年信託產品到期規模分別為3.37兆元和2.01兆元，壓力仍舊不輕。

畢馬威金融行業戰略諮詢合夥人支寶才表示，過去規模導向的粗放發展模式，一定程度上掩蓋了信託公司業務發展品質的問題，部分「虛胖」的機構將在未來幾年內承受信託規模和收入調整或下滑的壓力；退潮過程中可能還會發現「裸泳」的機構。

報導援引一位中型信託公司高管稱，過去信託什麼業務都可以做，因為制度優勢，牌照比較有價值，行業也得到了快速發展。而當前在強監管下，信託的牌照優勢減弱，信託行業開始分化。

(工商 )