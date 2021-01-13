高通（Qualcomm）宣布第二代 3D 聲波感測器。高通3D聲波感測器，以提供快速且可靠的螢幕指紋掃描為特色，即使是濕的手指也能夠辨識指紋。如今，第二代感測器相較第一代感測器感應速度提高了50%且感測面積增大了77%，預計採用此技術的行動裝置將在2021年初亮相。

高通3D聲波感測器利用先進技術和聲學（超音波）掃描如使用者手指的凸起、凹陷和毛孔的3D特徵，以提供更精確的圖像，帶來更好的使用者體驗。即使在潮濕的情況下，高通3D聲波感測器也可以透過玻璃和金屬等固體表面掃描指紋。

此外，高通3D聲波感測器體積超薄，只有0.2毫米！讓OEM廠商可以打造具有先進外觀元素的行動裝置，其中包括完整的邊緣到邊緣柔性OLED螢幕。

高通技術公司的第一代高通3D聲波感測器已在許多旗艦級智慧型手機中使用，包括三星Galaxy S10、Note10、S20和Note20等系列。而高通技術公司於近日在官方部落格宣布，推出了第二代高通3D 聲波感測器。相較第一代感測器感應速度提高了50%且感測面積增大了77%。

第一代高通3D聲波感測器的感測面積為4x9毫米（表面積為36平方毫米），第2代首發產品將以8x8（64平方毫米）的感測面積亮相，比第一代大77%。感測器感測面積變大，表示放置手指的區域增加，使高通3D聲波感測器能夠收集到1.7倍的生物特徵數據。感測面積增加結合更快的處理速度將比第一代快50%，因此解鎖裝置的速度也比以往更快。第二代高通3D 聲波感測器預計將於2021年初首次在行動裝置中亮相。

(科技)