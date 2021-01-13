中華民國畫廊協會新任理事長張逸群13日表示，未來三年將以市場、學術併行，融合產、官、學、藏四大板塊為核心努力方向，今年首先凝聚產業實力，提升企業購藏，積極利用在台商資金回流與海外人才回歸的利好形式。

畫廊協會新任理監事會中，畫廊二代佔理監事總數40％，平均年齡較以往理監事會年輕8歲，也將結合年輕世代觀點與第一代經驗，持續升級、創新，與全球藝術經濟和市場同步脈動。

從2～3年前開始，畫廊協會便觀察到，國內藝術市場逐漸有新的藏家出現，第二代藏家和畫廊的接班人也接續進入市場。他們大多受過國外教育、國際市場試煉，擁有與上一代不同品味、眼界和經營手腕，面對新一代玩家逐漸主導市場，對於藝術產業和畫廊協會業務來說是挑戰也是機會。

在2020年疫情衝擊全球藝術產業和藝博會下，畫廊協會舉辦的三大藝博（ART TAINAN、ART TAICHUNG、ART TAIPEI）成績不俗，同時也將海外資金與人才帶回國內，整體大環境的利好形勢，給予視覺藝術產業調整、發展的最好時機。

舉體做法是整合國內產業資，強化藝術生態鏈的緊密配合，畫廊協會已邀集視盟、中華文物藝術拍賣協會、文化法學會、藝科智庫、藝創工會等，共同拜訪立法院國民黨團，說明文化獎助條例修法內容；近期也將接續安排拜會文化部，交流MIT新人推薦特區效益，前往拜訪臺南市文化局及南部畫廊會員，為3月的台南藝術博覽會舉辦做準備。

進一步，畫廊協會將面對國際藝術產業，積極聯繫APAGA（亞太畫廊聯盟）的成員（印尼、新加坡、日本、韓國、香港、北京、澳洲），相互交流、支援，提昇亞洲藝術在國際的能見度。2022年是畫廊協會成立30週年，將以「藝術做外交」為主軸，串聯東北亞、東南亞與中國，打造視覺藝術產業亞洲縱貫線。

(工商 )