台中一名13歲少女沉迷於交友軟體，在涉世未深下，從2018年7月至12月間，連續透過交友軟體，約了3名男網友，分別進行車震，甚至前往汽旅館發生性關係，被蒙在鼓裡的少女母親，某天發現少女房間內竟有汽車旅館標籤的礦泉水，不斷追問下才知道少女離譜行徑，帶著少女報警。台中高分院審理後，將三名男網友分處5個月到10個月不等徒刑，仍可上訴。

根據判決書記載，一名暱稱「秋田羊」的邱姓男子於民國107年7月間，透過tatk匿名隨機聊天交友App認識13歲少女，與她相約在臺中市某公園見面後，以嘴親吻嘴唇，且以手撫摸胸部。又在107年7月11日騎車載少女前往某旅館，在該旅館房內，以手撫摸全身進行猥褻，事後又於8月間，再度載少女前往汽車旅館內發生性關係。

第二名暱稱「嗡嗡嗡」的黃姓男子，也是在107年8月間，透過tatk匿名隨機聊天交友APP認識少女後，先載她前往龍井交流道附近某處空地，在自小客車後座猥褻少女，隔幾天後，又在少女前往某汽車旅館內與她發生性關係。事後仍意猶未盡，三度約少女外出，在車上與她發生性關係。

不過讓少女露餡的則是第三名網路暱稱「星空」的男子，他於107年12月間，透過聊天交友 App認識少女後，用自小客車載她前往某汽車旅館內，雙方發生關係。事後少女母親在她房間內看到汽車旅館礦泉水，經追問後才知少女竟然與如此多人發生性關係，立刻報警處理。

法官認為，3名男子都知道少女係14歲以上未滿16歲女子，心智發育未臻成熟健全，對於性行為缺乏完全自主判斷能力，竟未克制情慾，與她發生性行為，對少女身心健全、人格發展產生不良影響，雖然犯後均坦承犯行，但仍未與家屬達成和解，將三名男網友分處5個月到10個月不等徒刑，仍可上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

(中時新聞網)