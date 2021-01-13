今年元旦起萊豬開放進口，爭議持續延燒，而未來是否進一步開放日本核食，也引發高度關注。台北市長柯文哲今（13）日透露，曾和日本前首相安倍晉三胞弟岸信夫見面，對方稱總統蔡英文在第一任期時就答應開放核食，但遲遲未解決，讓日本氣得要發瘋了。

柯文哲今在廣播節目《POP撞新聞》中談到萊豬一事，強調自己向來主張「源頭管理、明白標示」，並提及「將來日本核食進來也要用同樣標準」，否則北市府可能會另外設置「福島核食專區」，畢竟此事也有外交壓力，若不開放，也是會得罪日本。

柯文哲透露曾和岸信夫聊到核食議題，對方很生氣，一直怪小英都當面答應了，卻沒有解決，2018年公投期間民進黨政府也不肯出來辯護，並說蔡英文在第一任期就答應了。柯說他自己無法確認此事，但日方說有。

至於日本在氣什麼？柯文哲說，目前全世界只剩下3個國家沒有開放核食，台灣、大陸跟韓國，撇開韓國，台灣跟日本那麼好，怎麼跟大陸一樣標準，所以日本就很生氣啊！

(中時新聞網)