「金曲歌王」曹格以一首《背叛》走紅華語歌壇，不過負面新聞頻傳重創演藝事業，近來鮮少在螢光幕前曝光，不過昨(12日)在臉書透露在陽明山救起被撞倒在路中央的小黃狗，但不滿肇事者逃逸的舉動，讓他動怒爆粗口飆罵，引起網友議論。

曹格昨晚間臉書PO出狗倒在地上的照片，並爆粗口嗆聲：「誰在陽明山撞到狗狗跑掉，2:30 pm狗狗就在路中央等死」，並貼出肇事地點的路標，地點就在陽明山上竹子湖路附近，而他透露送到醫院後，醫生表示狗狗除了有氣胸狀況，脊椎更是整個斷掉，不排除有急性猝死的可能，就算開刀保住性命，礙於傷勢過重勢必影響往後生活。

曹格善心舉動雖引起網友讚賞，但仍有酸民留言攻擊：「自己不牽繩怪誰」，漠視一條生命的態度再次點燃曹格怒火，不僅在留言處曬出酸民臉書帳號，並嗆聲：「出來！我是曹格！ 我躲不了！你敢出來嗎！來」、「命不是命嗎？你鍵盤手，我他X的給你打我的臉，出來」。

曹格隔空怒嗆酸民。（圖／ 曹格 Gary Chaw臉書）

而該名網友事後出面道歉，表示全是自己斷章取義，對此曹格則是回應：「對不起，我太衝動，希望短期內不會見到你，不然我會犯罪」，火爆用詞讓不少網友為他捏把冷汗。

(中時新聞網)