統一獅創隊元老「百戰百勝」鄭百勝11日因口腔癌離世，享年60歲，他也是中信兄弟球星彭政閔的啟蒙恩師，聽聞噩耗後彭政閔在社群平台抒發心情，指出鄭百勝是他棒球生涯最重要的教練之一，「很榮幸也慶幸我的棒球旅程中，有鄭百勝鄭教練的指導。」

彭政閔稱鄭百勝是他最尊敬的「師父」，因為在小時身型不佳，打擊時連球場內野都打不出去，在父親的牽線下，鄭百勝總是耐心指導他，「他教我要堅持正確的打擊觀念，等待我的身型力量成長。」

甚至在彭政閔進入職業前、後，都有鄭百勝的陪伴，「當我加入職棒前，鄭教練提點了我，讓我了解進職棒需注意的生態，在職棒的生涯有時打擊狀況問題，也知道鄭教練非常熱愛專研各國棒球的投打動作，也會去跟鄭教練討論，專研打擊上的問題。」在彭政閔退休前，也多次提到鄭百勝對他恩重如山。

鄭百勝癌逝消息傳出後，讓彭政閔相當難過，「很榮幸也慶幸我的棒球旅程中，有鄭百勝鄭教練的指導，鄭教練是我的棒球生涯的最重要的教練之一 ，也是我專研棒球的啟蒙師父，我會將鄭教練您所教我的棒球知識繼續傳承，師父謝謝您，也請一路好走。」

(中時 )