繼英國之後，加拿大周二宣布將禁止其認定由中國強迫勞動者在新疆生產的商品進口，此舉恐將加劇北京與渥太華當局之間的緊張情勢。

加拿大將禁止全部或部分由強迫勞動的工人所生產的商品，加國政府發布聲明表示，對有關中國當局鎮壓維吾爾族與其他少數民族的報導「深感關切」，並在聲明中敦促與新疆地區有關聯的企業檢查供應鏈是否存在強迫勞動的證據。

該國外交部嚴詞抨擊其所謂的「鎮壓式的監控、大規模任意拘禁、嚴刑拷打與不當對待、強迫勞動，以及強迫勞動者從新疆向中國各省的大規模轉移」。

加拿大政府表示，為了捍衛維吾爾人的權利，並防止「全部或部分」以強迫勞動力製造的商品進入加拿大和全球供應鏈，加國將與英國及其他國際夥伴合作，祭出進口禁令與其他措施。這些包括出口管制在內的措施，目的在於防止加拿大企業在不知情的情況下，成為侵犯人權的共謀。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）周二宣布英國將對企業實施新規定，以防止來自中國新疆地區以強迫勞動力生產的產品進入供應鏈。美國上個月已擴大對新疆的經濟施壓，禁止一個強迫遭拘留的維吾爾穆斯林從事勞動的組織進口棉花到美國。

(時報資訊)