去年在新冠疫情和中美貿易戰衝擊下，中國經濟仍繳出好成績，亞銀將2020年中國經濟成長預估，從1.8%上調到2.1%。而安盛投資管理新興亞洲資深經濟師姚遠認為，中國2021年主題的就是「回歸正常」，預計2021年中國GDP增長率將顯著反彈至8％（主要由於基數效應），且有稍為向上調整的可能。

姚遠認為，隨著增長勢頭恢復，以及經濟政策亦朝正常化方向邁進，中國今年經濟成長樂觀。惟政府將採取審慎態度，以確保政策的連續性、穩定性和可持續性，並避免因政策突然轉變而引起不必要的經濟波動。

至於拜登上台後的中美關係，姚遠認為，拜登政府的外交政策或將更具可預測性，有助於緩和中美關係，特別是在貿易方面。然而，核心科技和金融主導地位的競爭將可能繼續，地緣政治磨擦亦然。

提點投資人留意中國第十四個五年規劃的四大目標：

一、以核心科技和關鍵供應鏈的自立為目標，投資於研發，促進有機創新及產業升級；二、持續推動城鎮化，並壯大中產階級，追求可持續的高質量增長；三、應對氣候變化和改善環境，目標是碳排放在2030年前達到峰值，並在2060年前實現碳中和；四、透過加入高級別的貿易及投資協議，例如區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、中歐全面投資協定（CAI）及跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），繼續促進經濟自由化，並透過人民幣國際化和開放境內市場，推動金融體系對外開放。

(時報資訊)