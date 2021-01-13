光磊（2340）淡出傳統LED生產，持續深耕感測元件市場，2020年營收55.9億元，比前年增長3.18%，預料去年獲利也持穩。展望今年，感測元件仍扮演成長動能，另外，公司VCSEL產品通過組裝廠認證，公司期望今年成為新的成長動能。

光磊於2020年打入美系大廠智慧錶/穿戴裝置感測元件供應鏈，不過，去年底隨著客戶拉貨力道趨緩，光磊2020年12月合併營收3.83億元，月減約31.56%，年減9.5%，2020年營收55.9億元，比前年增長3.18%。

光磊去年第四季營收仍達全年最佳的一季，2020年第四季營收17.1億元，季增13.18%、年增32.5%。單季獲利估優於第三季，全年每股盈餘預估與前年平穩。

光磊已淡出傳統LED生產，持續深耕感測元件市場，並全力投入開發的VCSEL激光器，公司預計今年VCSEL將開始貢獻業績，新增業績成長動能。

光磊目前傳統LED占業績比重已降至約2成，感測元件占比達五成之上，系統產品比重大約2成多。

展望今年，光磊公司看好光電感測的市場需求，以及長期的VCSEL成長趨勢。

目前光磊主要感測元件客戶包括美系品牌大廠及韓系客戶，法人預期，今年美系客戶及韓系客戶穿戴應用訂單在2021年出貨情況仍有機會保持兩位數成長幅度，至於VCSEL是否放量，還要觀察。另外，系統產品需求因歐美經濟活動陸續恢復、預期2021年可望持續溫和復甦。

光磊再度祭出庫藏股，預計1月11日~3月10日，買回自家股票7500張，每股價格在16.75~38.8元。

(時報資訊)