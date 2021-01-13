台南市政府環保局從去年10月起，陸續在屢遭陳情檢舉的河川、排水等6處水域，設置10部移動式水質感測器掌握水質變化，近期發現仁德區三爺溪支排的監測數據異常，經稽查人員逐一追查上游工廠後，果然查獲一家食品製造工廠違規排放汙水，依水汙法開罰43萬元並輔導改善。

環保局還透露，其他河川、排水布點的移動式感測器，近日也監測到數據異常等變化，目前正持續監控中，將待時機成熟陸續展開行動。

環保局指出，永康大排、新市排水、安順排水、六塊寮排水、三爺溪及鹽水溪等6處重要河川、排水水域，目前已設置移動式水質感測器。其中，去年11月間，三爺溪支排下游段的移動式水質感測器，顯示水質導電度超標；經查上游有10多家工廠，稽查人員逐一前往各工廠採水、稽查廢水排放各項資料與數據後，確認是其中一家食品製造廠的放流水水質超標。

環保局認為，由於水質每分每秒都在變化，民眾通報汙染後，當稽查人員抵達現場時，往往不容易立刻查獲汙染源，因此2020年下半年引進10部移動式水質感測器，全天候連續觀察重要河川排水水質變化趨勢。

環保局說，移動式水質感測器運用5G資通訊及AI技術，監測pH值、導電度、溫度、溶氧等數值，每分鐘上傳到環保署水科技物聯網應用平台，以連續性檢測及分析工廠排放模式，不僅稽查人員可以上平台讀取資料，平台在感測水質異常時也會即時發出E-mail通知稽查人員。

環保局指出，移動式水質感測器能全天候監測水質，並彙整資料與數據，對遏阻不肖業者夜間偷排帶來很大的助益，未來還將爭取經費增設。

(中時 )