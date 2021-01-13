為下一代數據中心儲存平台的伺服器OEM和雲端服務營運商必須藉由PCIe Gen 4 X16 CPU介面提供更高效能，並支援最新的非揮發性（NVMe）SSD和24G SAS基礎架構。Microchip Technology宣布，具備上述功能的首批產品正式量產。首次量產的智慧儲存PCIe Gen4三模式SmartROC（RAID-on-Chip）3200和SmartIOC （I/O 控制器）2200儲存控制器具有高度安全且易於管理的特性，可以滿足伺服器儲存應用的嚴苛要求。

Microchip資料中心解決方案業務部副總裁Pete Hazen表示，隨著業界向PCIe Gen4的伺服器和非揮發性固態硬碟快速轉型，以實現高效能儲存，同時利用SAS/SATA HDD進行大量的資料儲存，我們將繼續致力於提供多功能和創新型的控制器產品，以迎合產業需求。我們創下了多個業內第一，包括第一個支援採用DirectPath技術實現低延遲非揮發性（NVMe）傳輸的PCIe Gen4介面，以及第一個支援帶動態通道多工（DCM, Dynamic Channel Multiplexing）的24G SAS，以便在24G SAS基礎設施上實現低速SAS或SATA硬碟驅動器的高效率的結合。

SmartROC 3200和SmartIOC 2200產品支援x8和x16 PCIe Gen4主機介面，最多可支援32通道SAS/SATA/NVMe連接。高達8 GB內建快取的RAID其效能是競爭對手的三倍，而DCM能在完全確保與現存SAS/SATA基礎設施互通性的同時，也提供超過99％的鏈路效率。

Microchip的智慧儲存堆疊管理工具簡化了整合過程，提高了系統整合商的產品靈活性。新的智慧儲存產品支援SFF的通用背板管理（UBM）、用於智慧背板管理的Intel Virtual Pin Port（VPP）和DMTF基於標準的平臺級資料模型（PLDM）/RedfishR設備支援（RDE）規範，簡化了對管理元件傳輸協定（MCTP）或基板管理控制器（BMC）實施頻外管理的實現過程。

Microchip的可信任平台（Trusted Platform）支援提供了新的計算與供應鏈安全級別，這一安全級別基於符合開放式計算安全專案（Open Compute Security Project）的硬體信任根。Microchip擴展了基於maxCrypto™控制器加密（CBE）的獨特解決方案，可以支援SAS、SATA，以及現在的NVMe媒介。

Microchip的常用開發工具套件均支援新的智慧儲存平台產品。這些工具包括maxView儲存管理器、ARCCONF管理工具、DMTF基於標準的PLDM/RDE和ChipLink診斷工具。SmartROC 3200/SmartIOC 2200儲存控制器現已實現量產，可提供多達32個SAS/SATA/NVMe連接埠。

(工商 )