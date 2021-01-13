「戲劇一姐」陳怡蓉過去演出《薰衣草》、《光陰的故事》走紅，2016年她在泰國清邁甜蜜嫁給整形名醫薛博仁，本月兩人慶祝結婚5周年，媒體卻報導，陳怡蓉和薛博仁當年登記前為給司機的小費起口角冷戰，一度考慮取消結婚。

陳怡蓉當年參加《我猜我猜我猜猜猜》出道，後來成為「周董」周杰倫〈龍捲風〉MV女主角，2009年以《光陰的故事》入圍2009年第44屆電視金鐘獎戲劇節目女主角獎，坐穩戲劇圈一姐身分。2014年她認戀醫生薛博仁，兩年後兩人在清邁舉行婚禮，請來楊祐寧及楊謹華當伴郎、伴娘，何潤東夫妻、翁虹、郭品超等人都受邀參加。

2018年陳怡蓉生下和薛博仁愛的結晶、女兒Bambi，去年母親節，陳怡蓉罕見分享跟女兒合影，寫下：「第二個母親節…….上一次母親節孩子只會吃喝拉撒，這次總算比較有感了..，每當bambi來撒嬌討抱抱、乖乖收玩具幫媽媽罵爸爸時，我總有一種吾家有女初長成的成就感」，還打趣說：「孩子不斷在長大未來的路還很長，不求她多麼的厲害只求她不要長歪」。

據《聯合新聞網》報導，本月11日是陳怡蓉和薛博仁結婚5周年，薛博仁透露，5年前的那天兩人在紐約準備登記結婚，事先挑了好時辰，搭計程車到登記處後，卻發現沒帶護照，薛博仁掏出100元美金小費，相當於台幣2700元，才讓司機答應繞回飯店拿，陳怡蓉和薛博仁因此起了口角，一路冷戰，在泰國辦婚禮前，陳怡蓉又忘了帶老公的皮鞋和西裝領帶，臨時請人幫忙才化解僵局，否則真要吵到差點悔婚。

(中時新聞網)