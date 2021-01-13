台灣防疫措施趨嚴，有台商反映，防疫旅館供不應求，如果沒有訂到旅館，就無法登機返台，今年返台過年之路困難重重，許多台商選擇留在大陸過年。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸會積極協助台胞返台過年，如果想留在大陸過年的，各地台辦也會以多種形式走訪慰問。

朱鳳蓮表示，大陸將統籌考慮疫情防控和台胞返鄉的需求，盡最大努力為台胞台商返鄉過年提供積極協助，大陸希望台灣方面能夠設身處地地為在大陸台胞著想，為他們返鄉提供相關的便利。

由於受到新冠疫情影響，今年在大陸過年的台胞比往年更多。各地台辦是否做好具體安排，為各地台胞台企在春運和過年期間應對疫情提供幫助？

「春節是中華民族最隆重的傳統佳節，對於兩岸中國人來說，也是闔家團圓、喜迎新春的日子。受疫情影響，今年的確有不少台灣同胞會在大陸過年。」朱鳳蓮表示，「春節前夕，各地台辦都將根據疫情防控相關要求，協助當地台胞台企做好安排，落實好防疫措施。」

朱鳳蓮表示，同時，大陸各地台辦也會以多種形式走訪慰問當地台胞台企，深入瞭解他們的具體需求，幫助解決他們的實際問題，全力保障在大陸台胞過一個安寧、詳和的好年。

(中時 )