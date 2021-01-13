2020年台中房市在捷運綠線以及低利環境等利多加持之下，創下亮眼成績，尤其北區以及南屯區更是交易熱區，根據台中市政府地政局公布的買賣移轉棟數顯示，2020年台中買賣移轉棟數較2019年成長3%，但北區及南屯區卻分別成長32%以及17%，創下近三年來新高，為服務消費者購售屋需求，信義房屋在今年1月同時開幕台中北區興進園道店、南屯區八期秀泰店。

台中北區目前設籍人口數約14.7萬人，人口密度高再加上有中友百貨、一中商圈、中國醫附設醫院的加持，還有中國醫藥大學、國立台中科技大學、國立台灣體育運動大學三所大學的消費族群，造就台中市北區數十年屹立不搖的繁華景象。信義房屋興進園道店位於興進綠園道與三民路的交叉路口，1000公尺內可到達一中商圈、中友百貨和三所大學，附近500公尺內有5個預售案場和4棟新成屋，創造許多買賣需求，未來將與原本的北區一中店、北區崇德店正式形成北區信義鐵三角，將提供北區點線面的完整服務。

信義房屋八期秀泰店提供最在地的全房產服務。(圖/信義房屋提供)

信義房屋興進園道店店長方治勝指出，周邊的不動產交易主要以透天、店面和大樓為大宗；近年大型建商陸續在興進綠園道附近推案，大量提升預售屋的交易量。一中街商圈和中國醫商圈的店面也是許多高資產客戶欲收藏的傳家寶店面，此商圈地段的店面極少釋出也是當地熱門產品之一。

而因為捷運宅及公園綠地高綠覆比等優勢，讓南屯區在2020年的移轉棟數相較五年前成長6成，其中又以八期重劃區的詢問度最高，甫開幕的信義房屋八期秀泰店即位於文心南七路及文心南路口，信義房屋八期秀泰店店長顧浩祥表示，該分店就在秀泰百貨正對面，屬於八期核心地帶，附近的不動產交易主要以電梯大樓、社區型別墅為多，非常具有市場潛力。

信義房屋興進園道店開幕，為北區帶來不一樣的服務。(圖/信義房屋提供)

八期重劃區內有豐樂雕塑、南苑與豐富三大公園，好市多、迪卡儂兩大賣場與秀泰百貨提供民眾假日休憩，顧浩祥說許多知名建商紛紛在此推案，就是看中八期深受許多回購客戶的喜愛以及該區未來性，信義房屋八期秀泰店的開幕，已準備好提供當地客戶最專業以及最有溫度的服務。信義房屋中五區協理方浩銓認為台中房市還有很大的發展空間，展店就是希望能提供當地更大的服務動能，同時也歡迎有志人才加入信義房屋中區發展的行列。

(中時新聞網)