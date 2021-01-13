警政署全力掃蕩非法槍械，刑事局獲報有歹徒改造槍械，一舉成擒。（盧金足攝）

警政署全力掃蕩非法槍械，刑事局獲報有歹徒改造槍械，為避免非法槍彈流入市面，造成治安危害，查出台南市新營區及嘉義市西區有人非法改造槍枝，8日查獲馮姓、吳姓兩名犯嫌，查扣非制式手槍2枝、模擬槍2枝、子彈17顆、彈匣15個等改造槍彈工具證物，警詢後將馮姓、吳姓兩名犯嫌依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

刑事局偵查第六大隊第五隊隊長薛昇旭表示，為改善治安環境，杜絕防疫期間歹徒持槍犯案，警政署全力掃蕩非法槍械，刑事局獲報有歹徒改造槍械，追查在台南市新營區及嘉義市西區有人非法改造槍枝，偵辦蒐證完成後，隨即與台南市政府警察局刑事警察大隊及嘉義市政府警察局第一分局等單位共同執行查緝。

刑事局兵分兩路8日查獲馮姓犯嫌到案，查扣非制式手槍2枝、模擬槍2枝、子彈17顆、滑套15個、下槍身14個、彈匣15個、手持電鑽1把、游標卡尺1枝等改造工具1批等改造槍彈工具證物。

薛昇旭指出，警方另會同嘉義市警察局第一分局8日查獲吳姓犯嫌到案，查扣非制式手槍2枝、子彈15顆、手持電鑽1把、游標卡尺1枝等改造工具1批等改造槍彈工具證物。

警方強調，非法槍彈為暴力犯罪之亂源，嚴重危害社會治安，現行《槍砲彈藥刀械管制條例》去年6月10日修正，從「源頭斷根」（納管操作槍）到「加重刑責」，改造槍枝與制式槍枝刑度一致，雙管齊下防止歹徒鑽法律漏洞。

薛昇旭表示，新冠狀病毒防疫期間，本局為防止持槍犯案，有效打擊不法，以「向上溯源、向下刨根」策略，持續追溯槍枝來源，警方呼籲民眾，若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同打擊槍枝犯罪，以有效淨化社會治安。

(中時 )