台灣今年開放萊豬進口惹議，台北市長柯文哲13日爆，蔡英文總統在第一屆任期前就已承諾日方會開放核食，因此若未來開放核食，也應比照萊豬源頭管理、明白標示的標準處理。

柯文哲表示，自己拜會日方時，曾和日本前首相安倍晉三胞弟岸信夫見過兩次，岸信夫向他抱怨，總統蔡英文於第一任期時，就已經當面答應核食要處理，結果也沒有解決，甚至公投期間民進黨政府也不出來辯護。

柯文哲指出，當時日方抱怨，現在尚未開放核食的國家，僅剩台灣、大陸及韓國，日方認為，韓國是世仇就算了，但大陸與台灣，台日關係這麼好，怎麼會台灣與大陸一樣標準。

柯文哲說，在2018年台灣核食公投通過，更讓日方氣瘋了，但他只能向日方人士回答，「我也沒辦法，這不是我管的」，不過柯也說，這些話都是日方的說法，他無法向蔡政府確認。

柯文哲強調，不讓核食進來也是得罪日本，台灣也應以「源頭管理、明白標示」處理核食問題，但這國家每天搞民粹攻防，沒辦法理性務實探討。

(中時 )