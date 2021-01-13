綜合陸媒報導，特斯拉對外事務副總裁陶琳在個人微博上發文稱，Model Y於1月就會開始陸續交付。另據特斯拉中國官網顯示，中國產長續航版Model Y預計於2021年第二季交付，Performance高性能版預計於第三季開始交付。

東方財富網報導，特斯拉大陸國產Model Y宣布於2021年1月1日正式開售。據特斯拉中國官網顯示，國產Model Y共推出長續航版和高性能版兩款車型。其中，長續航版起售價為人民幣（下同）33.99萬元，較此前預售價48.8萬元下調了14.81萬元；高性能版起售價為36.99萬元，較此前預售價53.5萬元下調了16.51萬元。

上述消息公布後，特斯拉中國官網一度因訪問量超載而陷入癱瘓，實體店面更是人頭攢動。緊接著便有消息稱，特斯拉國產Model Y在10個小時內，訂單量超過10萬輛。不過特斯拉否認10小時訂單破10萬輛的消息。

(工商 )