婚姻關係確實「眉角多」，尤其婆媳之間若是發展成兩個女人的戰爭，通常都很難看。知名作家廖輝英分享女性友人的經歷，可說達到荒謬的程度，該女的媳婦不滿婆婆，竟與小叔亂倫，還生了孩子，至於發生的原因，又是另一個複雜的故事。

知名作家廖輝英作客《新聞挖挖哇》節目，聊婆媳恩怨主題，分享自己朋友的故事，她表示這個朋友的老公死得早，讓她不到40歲就守寡，友人將孩子拉拔長大，只是孩子也非一生平順，其中，大兒子結了婚、生了兩個女兒，但卻做了犯法的事情，因此入獄服刑，至於小兒子，則是單身，在當水電工養活自己。

當了寡婦的好友，其實感情跟身體上都是寂寞的，因此她沒有做一個刻板印象的寡婦，反倒是到處找男人，即使當了人家的婆婆、阿嬤，仍不改作風，甚至專找有婦之夫，而且為了省開房費，都帶男人回家上床，叫床也不掩飾，讓在家的媳婦跟小兒子都覺得很不爽。

結果某天，小兒子無來由直接闖入大嫂房間，「大嫂沒有抵抗，很歡迎他做」，等同跟婆婆槓上，於是某天婆媳兩人撕破臉，媳婦罵婆婆討客兄，婆婆則罵媳婦不知檢點，「我兒子那麼年輕你這樣也吃得下去？」，結果媳婦變本加厲，幾乎天天跟小叔翻雲覆雨，聲音大到自己女兒跟婆婆都聽得到，甚至最後懷孕，為小叔生下一子，結果老公出獄，接受了孩子並撫養，這由婆媳失和演變成的亂倫大戲，實在荒謬，主持人鄭弘儀笑稱，換個角度想，「小叔是在安定家裡」。

(中時新聞網)