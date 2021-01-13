深度旅遊體驗平台KKday開賣華航空中女王航空體驗商品後，趁勝追擊推出『中華航空牛轉乾坤開運機 』，大年初二(2月13日)將從桃園出發，由南九州宮崎、熊本、鹿兒島三縣吉祥物領軍，高空飛越日本的日南海岸以及櫻島火山，最終飛抵港都高雄！KKday將於13日早上10:00起獨家限量販售，但今日驚傳部分商品頁網址消失，疑似被調皮的南九州三縣吉祥物藏匿，因此KKday發布緊急命令，徵求全台旅客明日共同協尋被消失的神秘機票訂購網址，更祭出本次牛年開運航班免費機票做為懸賞報酬！

農曆新年將近，為滿足台灣民眾出國過春節的嚮往，還有對於日本旅遊的思念，KKday特別攜手中華航空及南九州宮崎、熊本、鹿兒島人氣三縣觀光廳，推出中華航空『牛轉乾坤開運機 』，飛行時間約4小時又10分鐘，將在大年初二(2月13日)由桃園出發至高雄小港機場，途中將高空飛越日本神話發源地的日南海岸、遠眺風「萌」全球吉祥物熊本熊的家鄉以及全球罕見活火山絕景的櫻島火山，還贈送日本南九州宅配到府、價值高達1,700元的和牛禮盒。

本次航程將以波音738機型執飛，除了會在高空欣賞美景、享受風味美食外，KKday還與中華航空及三縣觀光廳策劃了候機室新春祈福抽獎活動，獎品包括2位幸運兒現場直接升等商務艙、限量模型機、超萌懶人毯與KKday專屬扣環式登山鋼杯等多項好禮，每位旅客完成飛行體驗後，還能獲得華航與知名品牌聯名推出的豪華盥洗包、紅梅報喜紅包袋、飛機造型便條紙等紀念品，以及價值1,000元的日本驚喜福袋等多重贈禮！

不排除可能是因為豪華贈禮太過澎湃的關係，竟引發本次開運機領航員 - 南九州吉祥物們玩心大起，將本次機票訂位系統中的部分銷售網址頑皮藏起！KKday說明，目前中文介面的官網上架商品約有2萬支，每支商品皆有專屬的訂購網址網頁，目前已展開對此突發事件的調查，原訂13日上午 10 點整開賣機位的銷售計畫不變，提供經濟艙走道/中間位5,666 元(含稅)、經濟艙靠窗位7,666元(含稅)兩種超值體驗，但針對被吉祥物們藏起的部分機票訂購網頁，KKday將同步徵求神通廣大的台灣旅客進行協尋！

1月13日早上10點起至1月15日下午6點期間，一連三天將在KKday官網發起地毯式搜索活動，旅客可透過KKday官方粉絲團所公布的關鍵字搜尋，只要快手找到神秘網頁，就有機會獲得無預警、驚喜放送的免費機票作為懸賞報酬，最多將有66位幸運旅客可獲得免費機票、僅需支付666元稅金及作業手續費，即可參加這一趟充滿驚喜與能量的開運航班，歡迎全台旅客即刻加入搜尋行列！

(科技)