台北捷運自1996年3月開始營運至今將邁入第26年，隨著捷運路網的越加綿密完善，現已成為大台北地區民眾通勤、生活上不可或缺的交通工具，加上捷運周邊通常生活機能完備，因此「逐捷運而居」已成為民眾購屋時的首要考量。永慶房屋根據實價登錄資料，統計2020年位於雙北市境內的捷運站周邊交易量前五名，台北市前五名依序為中山國小站、內湖站、新北投站及古亭站；而新北市前五名分別為幸福站、新莊副都心站、林口站、蘆洲站及景安站。若以捷運線來觀察，中和新蘆線有4站入榜，可謂是大台北買氣最夯捷運線；而雙捷運站憑藉著交通、生活機能與地段優勢，也深獲購屋民眾青睞，西門站、古亭站與景安站三站強勢入榜。

盤點台北市2020年各捷運站的交易量，今年以「中山國小站」交易490件穩坐冠軍，「內湖站」及「新北投站」分別以295件及293件居二、三名。永慶房屋業管部協理謝志傑表示，「中山國小站」周邊生活圈發展成熟，住宅均價59.7萬元，與台北市中心捷運宅相比較為親民，因此受到不少自住民眾的青睞。位居第二的「內湖站」，在內湖科學園區帶入龐大的就業人口，購屋需求提升，近期因交易多筆高單價住宅，更是推升住宅均價來到60.8萬元。「新北投站」則因「4」字頭的親民房價，吸引不少首購民眾進場購屋，成為北市熱銷捷運站第三名。

新北市由通車即將滿周年的環狀線「幸福站」居冠，交易量高達492件，謝志傑說明，幸福站緊鄰新莊舊市區和頭前重劃區，周邊公共設施、學區、商圈資源完善，房屋價格親民，因此吸引想逐捷運而居的首購族入住。「新莊副都心站」以418件排名第二，緊追在後的是「林口站」以414筆位居第三。

謝志傑指出，若從捷運線觀察，可以發現今年雙北市熱銷捷運站中，捷運中和新蘆線共有4個站點上榜，包括中山國小站、古亭站、蘆洲站及景安站，可說是大台北買氣最夯捷運線。主要因中和新蘆線因橫跨北市、中和、新莊、三重與蘆洲，行經路線皆為人口密集區，多數站點周邊生活機能成熟、工作機會多，且房價從「3字頭」到「7字頭」都有，具有多樣性的選擇，也因此成為民眾熱門購屋捷運線。

(時報資訊)