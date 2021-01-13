大陸福建、廣西等地區已展開台胞施打陸製新冠疫苗，有台商關心，接種疫苗後再返回大陸能否縮短隔離天數？大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，這是一個專業問題，無論有沒有接種過疫苗，都需要採取個人防控措施。

朱鳳蓮表示，關於是否因接種疫苗而改變有關防疫政策措施，這是一個專業問題。「世衛專家提醒，目前沒有證據表明已接種人群不再具有傳播病毒風險，接種過的人也需要採取同樣的防控措施。」

朱鳳蓮提醒，無論有沒有接種疫苗，大家都要做好個人防護措施，戴口罩、勤洗手、勤通風、保持安全距離等。

針對陸委會警告，大陸批准上市的新冠疫苗有效性與保護力等信息尚未公開，在大陸的台胞應該審慎考慮接種的必要性。朱鳳蓮重申，在疫苗研發生產的過程中，大陸始終把疫苗的安全性、有效性放在第一位。

「2020年12月，國家藥監局正式附條件批准中國國藥集團中國生物生產的新冠滅活疫苗上市申請。」朱鳳蓮表示，「已有數據顯示，其保護效力達到世衛組織和國家藥監局相關標準要求。截至1月9日，已累計開展新冠病毒疫苗接種900多萬劑次。」

朱鳳蓮強調，「疫苗接種完全在自願申請、知情同意的前提下進行，台胞對是否接種疫苗有選擇權。」

朱鳳蓮表示，根據統一的工作部署，廈門市在去年12月14日啟動了新冠肺炎疫苗重點人群接種工作，第一階段是先對醫療衛生人員、涉及進口冷鏈物品的口岸一線海關檢驗檢疫人員等9類感染風險較高的人群進行疫苗接種。

「廈門台資企業協會等機構服務在廈門的台胞，對這9類人群當中自願接種的台胞進行了登記統計，安排接種。」朱鳳蓮表示，目前各地的新冠肺炎疫苗接種工作正在分階段有序進行，對包括大陸台胞在內的符合條件的群眾，都會作出妥善安排。

朱鳳蓮表示，至於費用的問題，目前廣西、廈門等地部分台胞已經接種疫苗的，不需個人付費。

(中時 )