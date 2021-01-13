台灣首位醫師因治療確診患者染疫，指揮中心昨晚改口稱醫師未赴大江購物中心，但桃園市長鄭文燦今在防疫會議證實，女護理師有赴大江，消毒並沒有錯。

「昨天只公布醫師足跡，護理師也有去過大江！」鄭文燦強調會公布的地方是風險比較高、沒辦法確定接觸過那些人，希望民眾有公布時間造訪的話，要做自主健康管理，身體不適也可以申請採檢，這是公布的原則。

鄭文燦指出，沒有公布的地方去做消毒是因為疫調的軌跡曾去過，可能是時間比較遠、或者是範圍可確定，風險比較小的，強調只要個案去過的地方，就算時間比較遠，即使感染的風險比較低，但是基於防疫高標準，還是會通知營業場所消毒，但是有些消毒跟這個無關，是營業場所常態的消毒工作，大家也不用過分聯想。衛生局長王文彥也指出：「目前消毒沒有一個冤枉的！」

鄭文燦表示，市府會持續疫調，如果涉及要公告，會跟CDC聯絡再來公告，原則上個案838跟839兩個軌跡有部分重疊、也有部分不一樣，有些是在比較近的期間內，有的比較遠一點，不過原則上市府只要疫調完成確認，都會通知營業場所必須要進行全場館的消毒作業，基本上各商家都很配合，到目前為止只要我們通知到的商家都會配合完成。

鄭文燦也提到，為了避免社區的傳播鏈產生，疫調追蹤會很謹慎的進行，目前包括警政署跟桃園市警察局用手機的軌跡圖，還有用雲龍系統追蹤，如果有行程忘記了、或記錯了，市府會再還原，同時衛生局的同仁跟防疫醫師，也會再度確認。

鄭文燦不諱言，如果確診醫護有涉及隱瞞當然會開罰，不過疫調的過程當中，醫師跟護理師配合度相當高，可能有部分的行程確實忘記或者是記錯了，市府會用手機軌跡圖加上雲龍系統，協助再做後續二次、三次確認，在本土個案上疫調會做二輪、三輪，每一個細節都會仔細檢查清楚。

(中時 )