國民黨立委蔣萬安提案修法，明定威權統治時期不當沒收人民財產的返還辦法及擴大適用罪名，引發熱議。促轉會也於今天公告制定「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，明定財產返還方式及申請人資格。

現行的《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，只針對1949至1987年之間的戒嚴期間，因此蔣萬安與促轉會的方案，都比照《促轉條例》規定，將時間點拉長，從日本投降的1945年8月15日起，至1992年11月6日金馬等離島也解嚴截止。

促轉會草案規定，為處理本條例之賠償及回復沒收財產權利相關事項，由行政院設威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會，置董事十三人，由行政院遴聘相關部會代表四人、學者專家五人、社會公正人士四人。曾於威權統治時期參與國家不法行為者，不予遴聘為董事，已遴聘者解聘之。

權利回復基金會之基金來源，包括由主管機關逐年編列預算、依促轉條例》移轉為國有之不當黨產，以及國內外公司、團體或個人之捐助，基金孳息及運用收益之收入等。

促轉會草案當中，涉及金錢的分成兩部分，首先是生命、身體、人身自由、健康損害之賠償，依《促轉條例》視為撤銷司法不法行為之情形，被害者得檢附具體資料申請賠償。被害者死亡或失蹤時，得由其家屬申請之，賠償金為新台幣一千萬元。

對於受逮捕或拘束人身自由者，也依照實際受人身自由拘束之期間長短制定基數，每滿1基數可有十五萬元賠償金，未滿一個月為1基數，十八年六個月以上十九年未滿則為59基數。此外，被害者死亡，由大陸地區之被害者家屬申領者，賠償總額不得超過新台幣二百萬元。

程序部分，權利回復基金會經職權調查後，認定賠償金額。賠償金申請、認定程序、裁量基準及發放事宜由權利回復基金會擬定後報請行政院核定之。

另外針對沒收財產之權利回復，草案規定依《促轉條例》視為撤銷沒收財產宣告之情形，被害者得檢附具體資料，以書面向權利回復基金會申請沒收財產之權利回復。被害者死亡或失蹤時，得由其法定繼承人申請之。

返還方式以返還原財產為原則；於原財產滅失、不能或不宜返還時，以金錢賠償。善意第三人於原財產上存有之租賃權、地上權、抵押權或典權等權利，不因原財產返還而受影響。

草案也明定三種不宜返還原財產，應以金錢賠償的情形，包括原財產上已另有建物，以及原財產屬公用財產者，經權利回復基金會斟酌被害者所受損害及其他一切情事，認返還原財產顯致公益有重大損害，還有原財產於沒收後讓與善意第三人。

但由於國家財力有限，因此財產返還僅針對未超過200萬元的部分全額返還，超過之後的部分只會部分返還，例如超過200萬元但未超過300萬元之部分返還80％，超過300萬元而未達500萬元的部分返還70％，超過10億元的部分只返還5％。

條例也訂了落日時間，申請給付賠償金及回復沒收財產權利，應於條例施行之日起六年內為之。期限屆滿後，而有延長之必要，得由行政院核定延長兩年，以延長二次為限。

此外，本條例施行前，已依二二八條例、《戒嚴時期人民受損權利回復條例》等現行法令獲得補償金者，仍可按照本條例制定的標準申請賠償，但應扣掉已獲得的補償金金額後再予以給付。

(中時 )