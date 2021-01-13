台灣警專2019年特考班的279名新生，將於1月21日分發全台警察機關。為展現學員在校1年的訓練成果，校方特於13日舉辦「深化實作接軌實務」結訓成果展演。透過情境模擬演練，強化新生的實作能力，也盼望結合學科與術科、法規與警技，提升執勤安全應用職能。
這次的演練模擬各個可能遇到的執勤狀況，包括警械使用、臨檢、路檢酒駕、交通事故處理、警網巡邏等，由教官依實務案例將法規、操作程序、安全防護、強制力使用時機融入情境，讓學員瞭解可能遭遇的各種突發狀況，從而避免危險、化解危機，順利達成任務。
警專校長鍾國文表示，這次展演是警專首次創舉，除了呈現學員訓練的成果，也是警察教育對民眾安全做出的最大承諾。情境演練是警專訓練核心，為提升執勤安全與法治素養，警察教育訓練將持續精進，透過模擬各式勤務情狀，提升學員的法規與執勤技巧，讓他們迅速與職場接軌，展現專業服務社會。
(中時 )
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