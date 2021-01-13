合歡山有殘雪 台14甲線上午限掛雪鏈通行 12:092021/01/13 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台14甲線線掛雪鏈通行。（公路總局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寒流雖遠離台灣，不過，合歡山仍有殘雪，道路管制持續。公路總局今日表示，13日上午7時起，台14甲線24K鳶峰至41.5K大禹嶺間，限掛雪鏈通行。 公路總局提醒，留意高山天氣，注意高山結冰路段行駛安全，備妥雪鏈，避免受困於高山地區，並持續留意最新路段管制訊息。 望古車站 黑夜螢光裡找尋消失的盤古 大雪山飄仙氣 福壽山蘋果屋撒糖霜 (中時 ) #合歡山 #殘雪 #台14甲線 #掛雪鏈 #持續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄輕軌增九站 沿線房價火 04:102021/01/13 產業．科技 逾2000遊客衝太平山賞殘雪 04:102021/01/12 地方新聞 歐王遠紅外線伴伴爐 MIT好品質 04:102021/01/13 產業特刊 雪山、觀霧融冰 遊客上山要當心 04:102021/01/13 地方新聞 矽力逼宮股王 吹響號角 04:102021/01/13 財經要聞 瞄準三大市場趨勢 英特爾處理器 機海上陣 04:102021/01/13 財經要聞 操盤心法－元月行情強勁，留意漲多調整 04:102021/01/13 證券．權證 追雪族注意 3路段即起限掛雪鏈通行 11:462021/01/12 生活 冰封山路 尖石3校放下雪假 04:102021/01/13 焦點要聞 需求續熱 聯強Q1營收看俏 04:102021/01/13 證券．權證 零關稅輻射東協 大陸最具優勢 04:102021/01/13 焦點新聞 生活熱門新聞 為何存摺在台灣都不會被淘汰？內行揭2大原因：銀行真的很無奈 - 生活 要求開除染疫醫遭砲轟沒在怕 楊志良再批：比紐籍機師離譜100倍 - 生活 回暖3天 下波寒流周六到 極凍時間點出爐 - 生活 回嗆小英 楊志良：紐籍機師被開除 為何不能開除醫師 - 生活 足跡之亂1》染疫醫再傳增2賣場足跡 桃園衛生局不否認 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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