寒流雖遠離台灣，不過，合歡山仍有殘雪，道路管制持續。公路總局今日表示，13日上午7時起，台14甲線24K鳶峰至41.5K大禹嶺間，限掛雪鏈通行。

公路總局提醒，留意高山天氣，注意高山結冰路段行駛安全，備妥雪鏈，避免受困於高山地區，並持續留意最新路段管制訊息。

(中時 )