2021迎農曆新年，丹麥玩具品牌樂高再度推出受到熱烈討論的新年主題盒組「年獸的故事」與「新春元宵燈會」，並首度加入專為學齡前兒童設計的Duplo得寶系列新年盒組供家長與小孩同玩。台灣樂高也將於1月22日起舉辦「牛轉乾坤運動會」活動，首度將新年限定穿著公牛服裝的人偶放大為6米巨型人偶，在台北統一時代百貨與消費者一同迎牛年，同時將「新春元宵燈會」放大為真人比例樂高望月亭，打造新年期間全台最大樂高地標；活動現場更舉辦樂高闖關體驗，邀請消費者一起健壯如牛迎新年，並祭出多重快閃店獨家好禮，只要完成樂高「牛轉乾坤運動會」關卡並消費滿額，即可兌換牛年限定贈禮，提前為過年準備伴手禮。

繼年夜飯、舞龍、舞獅、新春廟會後，樂高2021年再度推出全新新年主題盒組，在新年期間可以透過「年獸的故事」盒組用樂高講故事；除新年主題外樂高更將主題延伸至元宵節，推出「新春元宵燈會」盒組，與消費者一起在樂高版的元宵燈會同樂。樂高也首度在新年盒組中加入專為幼兒到學齡前兒童所設計的Duplo得寶系列盒組，在春節親子同玩共享團聚時光，玩樂過程同時認識春節習俗，達到寓教於樂的目的。

樂高牛年新年盒組80106「年獸的故事」（左）與新年盒組80107「新春元宵燈會」。（樂高提供／黃慧雯台北傳真）

2021迎向牛年，台灣樂高特別在台北統一時代百貨舉辦「牛轉乾坤運動會」活動，打造新年期間吸睛樂高地標，特別設置6米高的牛年限定人偶，讓人偶從新年主題盒組「年獸的故事」當中跳入真實場景，在台北統一時代百貨與消費者一起迎接新年。樂高牛年限定旅程從古色古香的庭園建築入口的圓形拱門展開，重現並放大新年盒組「新春元宵燈會」，並特別設計各種運動體驗的拍照打卡點，邀請消費者一起透過運動強身健體，用健壯如牛的身體迎接牛年，同時也為消費者準備許願牆，邀請消費者許下新年願望，成為2021年新春最熱門打卡景點，活動將於1月22日起正式開跑至2月16日止。

樂高將新年盒組放大，打造真人比例樂高望月亭，成新年最佳拍照打卡去處。（樂高提供／黃慧雯台北傳真）

樂高牛轉乾坤運動會活動贈禮。（樂高提供／黃慧雯台北傳真）

「牛轉乾坤運動會」活動現場打造出各種挑戰創意與運動技能的體驗關卡，包含迷宮挑戰、跳舞體驗等，與消費者一起迎新春，期間限定快閃店同時準備多項限定贈禮，消費者凡於活動期間完成樂高「牛轉乾坤運動會」關卡，就可將活動限定的樂高運動秘笈帶回家，憑闖關卡任意消費可另外獲得具有濃濃年味的新年限定贈品，提前準備新年返鄉最佳伴手禮。此外，每年新春所推出的生肖限定積木組贈禮活動也即將在1月15日開跑，於全台指定店舖消費滿額2,800元即可獲得「牛年限定積木組」，供喜愛樂高的消費者收藏，湊齊12生肖一年僅此一次機會，錯過再等12年。

(科技)