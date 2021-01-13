台東長濱鄉蘇姓農民用蚊帳罩住木瓜，不過仍會被猴群破壞。（蘇姓農民提供）

野生獼猴全台肆虐危害農作物，讓農民咬牙切齒，但是用盡許多方法，包括網罩、放沖天炮、敲鍋蓋、吊死猴、養狗甚至雇用驅猴人，都是一開始有效，但已經「成精」的猴群很快就找到破解之道，讓農民好無奈。台東長濱鄉蘇姓農民就忿忿不平表示：「XX的，今年木瓜猴子吃的比我多！」。

野生獼猴幾乎全台肆虐，除了遊客受害，最慘的是農民。台東長濱鄉蘇姓農民表示，試過養狗、立牌、網罩都沒什麼用，猴群精得很，躲在近處觀察，發現沒事就會重回農地肆虐，最可惡的是猴子「不留活口」，只把果實咬一口就丟，真的讓人恨得牙癢癢。

台東東河鄉北源山區果農說，大群獼猴照三餐到果園爽吃霸王餐，為保護心血結晶，用盡許多方法，包括放沖天炮、敲鍋蓋、吊死猴、養狗甚至雇用驅猴人，但1、2次後就失效，現代孫悟空猶如沒有天敵，人猴大戰，台灣獼猴完勝！

猴害問題在新竹縣同樣日趨嚴重，新竹縣農業處成立防治驅趕小組，以鞭炮、擴音器等驅趕，猴群原本會嚇到，但久而久之，竟改以搖樹方式示威，防治成效有限，絕大多數農民也不想裝置電網，擔心花大錢沒效果。

雲林縣古坑鄉、林內鄉山區獼猴數量多，竹筍、柑橘、鳳梨、甜柿園都被猴群肆虐過，甚至還發生人、猴相撞車禍案件，果農也發現放炮驅猴效果不彰，一名70歲老果農乾脆自費架設低電流電網，預防年底柳丁成熟又被猴群偷走。

「猴害無解！」屏東滿州鄉農會總幹事陳清木不諱言，除了電網太貴、成效不佳外，基於人道主義，農友也不想撲殺，若真要解決，唯有「數量管制」，透過結紮減少獼猴數量才能治本，但農民根本不懂結紮。

陳清木更直言，農作被梅花鹿啃可向墾管處申請賠償，但猴害沒得賠，政府應正視。

(中時新聞網)