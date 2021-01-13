連續強烈寒流來襲，北部各地山區都成了雪白世界，位於南台灣的台東縣海端鄉南横向陽森林遊樂區，也在日前降下靄靄白雪，吸引不少遊客上山追雪，而駐守山區的管制站人員，也跟著推起雪人應景，其中1座「最長壽」的雪人，已經活6天了。

藍色大眼睛、紅色小嘴巴、還伸出可愛的雙手，像是在歡迎遊客，這座由管制站人員工作之餘堆出的雪人，佇立在海拔2320公尺的向陽遊樂區桌面上，工作人員說，這座雪人是8日剛下雪時堆的，連續3波冷氣團至今還沒融化，「它」已創下向陽最長壽雪人的紀錄。

工作站人員說：「這座雪人已經是活最久的了，印象中，大前年堆的雪人才存活2天。」不過，他們表示，13日早上已經開始出太陽，氣溫也逐漸回暖，估計雪人到了中午過後就會融化了。

台東縣海端鄉南横向陽森林遊樂區，在去年12月31日首波寒流報到後，下起冰霰，冰霰覆蓋在整片樹林和路面，雪白世界非常夢幻，但都只見冰霰不見雪，直到8日第2波冷氣團來襲，開始下起第1場雪，至今山區氣溫保持在1度至零度左右，以至於雪人能持續原貌。

(中時 )