以ONE老師、村田雄介老師原作的TV動畫《一拳超人》為題材，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(13)日宣布，擁有驚人實力，曾輕鬆打敗眾多強者的怪人，武術大會初代王者「豪傑」，將於 1 月 14 日限時返場！「豪傑」集輸出與防禦於一身，既能提供最強的群體輸出技能，又能增強全隊生存能力。官方團隊為迎接「豪傑」再次降臨，限時推出角色專屬試煉及限時回饋等眾多精彩活動，入手武術大會初代王者「豪傑」機率大大躍進！強力專屬武器「豪傑武道服」招募活動也緊接輪番上陣！不僅如此，玩家們期待已久的研究物資補給箱「張望怪」定向機率UP活動將於1 月 15 日首度驚喜上線，張望怪「詭謀之魂」、「詭謀核心」等配件掉落機率均大幅提升！眾多誠意滿滿的強檔活動保證讓英雄好手們欲罷不能、收穫滿滿！

《一拳超人：最強之男》繁中版 武術大會初代王者「豪傑」專屬招募活動轟炸展開！(圖/遊戲公司提供)

《一拳超人：最強之男》武術大會初代王者「豪傑」笑傲群雄再度登場！最強技能搶先釋出！

豪傑，怪人協會中重要幹部，實力強悍無庸置疑，災害等級為龍級，擁有猙獰面孔、滿嘴鋒利獠牙及魁梧巨大的身形，平時穿著破舊不堪的武術裝，全身皮膚布滿利刺，尖銳如針，但其實過去曾為人類武道家，為第一屆武術大會傳說中的王者，後來服下怪人細胞變成現今的驚悚樣貌。

SSR怪人 豪傑

聲優：乃村健次

系列：格鬥

陣營：怪人

定位：全體重擊，抵抗傷害

技能：

普攻：豪傑擊。對單體目標造成120%攻擊傷害，有100%機率使目標「內傷」(被擊時追加豪傑100%攻擊力的額外傷害，觸發後效果消失)。

絕技：豪傑拳。對全體目標3連擊造成180%攻擊傷害，同時恢復自己20%生命上限的生命值。

被動：傳奇武道家。受到的非暴擊傷害減少30%(減傷包括所有類型的傷害)，開場提高自己及周圍隊友70%的治療率和堅韌效果，持續2回合。永久増加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》「SSR怪人 豪傑」經典復刻登場！超強技能設定公開！

【活動1】「SSR怪人 豪傑」限時招募

活動時間：2021.01.14 05:00 - 2021.01.21 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬「SSR怪人 豪傑」

【活動2】「SSR怪人 豪傑」角色試煉

活動時間：2021.01.14 05:00 - 2021.01.21 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「SSR怪人 豪傑」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

「SSR怪人 豪傑」角色試煉(圖/遊戲公司提供)

【活動3】「SSR怪人 豪傑」限時招募回饋

活動時間：2021.01.14 05:00 - 2021.01.21 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

「SSR怪人 豪傑」限時招募回饋(圖/遊戲公司提供)

【活動4】「SSR怪人 豪傑」限時登錄回饋

活動時間：2021.01.18 05:00 - 2021.01.25 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得豪華虛寶登入獎勵。

「SSR怪人 豪傑」限時登錄回饋(圖/遊戲公司提供)

【活動5】研究物資補給箱「張望怪」定向機率UP

活動時間：2021.01.15 05:00 - 2021.01.18 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲至「補給站」研究物資開啟補給箱，張望怪「詭謀之魂」、「詭謀核心」等配件掉落機率將大幅提升。

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

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