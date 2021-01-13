中國國民黨主席江啟臣傳出著手安排人事布局，屬意由智庫副董事長連勝文兼任祕書長一職，但昨日（12）卻遭連辦否認。媒體人韋安認為，江邀連擔任秘書長的謀略頗高明，既可以「卡朱防韓」，也可以展現格局；韋更讚江勇於破除窠臼並向傳統挑戰，雖不被看好，但後勢卻越來越不可小覷。

韋安昨日（12）在臉書發文表示，外傳江啟臣最新的人事佈局，可能請連勝文當國民黨秘書長，這說明江的政治謀略滿高明的，因為此舉一方面可以「卡朱防韓」，一方面也可展現一定的格局。

韋安指出，西方政治學者馬基維利寫的《君王論》，裡面有一個概念：「如果你正在搶奪權力的時候，樹立一個非常慷慨的名聲是非常重要的，反正你許諾和給出去的，也不是你的。」

針對外傳請連勝文擔任國民黨秘書長的消息，韋安盛讚，江啟臣在沒人敢為時有為，雖然不被看好，但後勢卻越來越不可小覷；韋更藉連任秘書長消息，看出江的三大優勢：一，江懂得分權，不搞小圈子和近親繁殖，打破一言堂傳統；二，49歲黨主席，51歲秘書長，營造藍營新世代、年輕化勢頭；三，關關難過，關關過，江還是今年黨主席最有勝選幾率的人選。

不過此事見報後，連勝文辦公室發言人錢震宇表示：「連勝文沒有接任秘書長的計劃，協助黨的方式有很多，我們會依照既定的步驟持續協助黨的發展。」江啟臣得知連營說法後後，只表示有任何人事異動，黨會正式對外說明。

(中時新聞網)