大陸男星黃磊與老婆孫莉育有2女1子，2014年他帶著長女黃多多上《爸爸去哪兒2》，軟萌的多多因此成名變成網紅；如今7年過去了，14歲的黃多多轉大人，近日首度拍攝時尚雜誌，完美駕馭各個風格，令網友盛讚：「太美，長得真的太像她媽了」。

時尚雜誌《APART》12日透過微博釋出一組黃多多的照片，畫面中，她連換6套造型，無論長髮或短髮都很適合，盡情展現少女的青春氣息。

黃多多首度拍攝雜誌大受好評。（圖／微博@ APART_CHINA）

特別的是，黃多多的表情控管大躍進，她罕見擺出時尚的高冷臉，眼神帶點嫵媚，穿著蕾絲絲襪的白皙長腿伸向鏡頭，渾身散發小女人的成熟韻味，但又能馬上轉換清純甜美的模樣，舉手投足都有名模氣勢，未來星途備受看好。

黃多多首度拍攝雜誌大受好評。（圖／微博@ APART_CHINA）

許多網友看到黃多多的處女作，都被她的美貌驚豔到，紛紛留言：「基因真的不服不行」、「多多真的好好看啊各種風格都好看」、「天吶又像爸爸又像媽媽絕了」、「長得太漂亮了，表現力也很好啊」。

黃多多從稚嫩臉龐蛻變少女。（圖／微博@多媽7788）

黃多多隨著年齡增長，顏值根本像踩著油門一路狂飆，她過去穿著低胸衣服，稍微展現少女的體態，就被網友吐槽「太過早熟」、「14歲穿這種衣服不好吧」而登上熱搜，如今參與雜誌拍攝大受好評，網友喊話依照這個討論度和外型，幾乎可以出道了。

(中時新聞網)