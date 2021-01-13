瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，32、50吋電視價格持續上揚，面板製造商在零組件短缺環境中動作更積極，看好面板報價繼續漲，激勵雙虎友達（2409）、群創（3481）股價13日攜手大漲，友達更觸及漲停，對照瑞信給出推測合理股價估值，面板後續還有上漲空間。

蘇厚合目前不僅持續留意日本玻璃基板大廠日本電氣硝子（NEG）先前跳電問題，後續產能何時完全恢復外，他也提出，南韓三星雖延遲關閉L7、L8廠，但其占全球面板供給面積不到2％，對供需關係的影響輕微，且研判其產出為供應自家產品使用（in-house）。

反觀面板驅動IC（DDI）、電源管理IC（PMIC）皆因8吋晶圓代工產能吃緊而使供應受限，反而會進一步壓縮2021年面板產出。

瑞信歸納，在零組件缺料、供應增加有限的環境中，面板報價第一季將持續上漲，給予友達、群創各18與16.3元推測合理股價，離現在都有雙位數上檔空間；若以樂觀情境觀之，友達推測合理股價可上看19元，群創甚至達24元。

(工商 )