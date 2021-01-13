發光二極體(LED)廠晶元光電、隆達電子合組富采投控(3714)上周三(6日)以82.8元掛牌上市，收在漲停價91元，但掛牌第二天至昨天，股價連續下跌，周二盤中最低77元。今早開高走高，重回80元關卡之上，也拉抬LED股氣勢。

富采投控6日以82.8元掛牌上市，收在漲停價91元，但第二天爆量下跌，昨天為第五個交易日，股價呈現連跌四天，似乎只有一日行情。今日則隨台股強勁反彈。盤中漲4元至81.4元，漲幅逾5%。

晶電總經理范進雍先前表示，今年Mini LED將大量銷售，公司營運可望比去年大幅成長。另外，疫情重創歐美，LED供應鏈往亞洲移動，晶電目前四元LED產能全滿，藍光稼動率也攀升至80%以上，過年生產線不會停，加班的情況為2009年以來首見。

晶電暨富采投控董事長李秉傑日前表示，去年全球Mini LED相關裝置不到100萬台，今年全球若能達成1,000萬台以上的預測目標，則富采Mini LED占比將有機會突破三成，並預期今年第二季可望放量。

富采投控(3714)今年正式成立並掛牌上市，董事長李秉傑對2021年保持審慎樂觀的態度，並表示，富采控股是化合物半導體產業中，唯一結合LED與先進化合物半導體產業的投資平台。未來將在Mini/Micro LED顯示器、感測、車用、功率、通訊等應用領域做出貢獻。

(時報資訊)