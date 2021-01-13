13日早盤，因來自中國大陸需求暢旺，安川電機（Yaskawa Electric）因此調高財測，也帶動日經早盤表現，盤中也一度觸及30年新高點28360。日經225指數早盤收28,325.95點，上漲161.61點，漲幅0.57%。東證股價指數早盤暫收1,860.2點，上漲2.26點，漲幅0.12%。

電氣設備製造商安川電機於12日上修財測，拜中國大陸對晶片與電子元件需求強勁。因此， 安川電機上漲2.21％。

其他與晶片相關族群也跟著沾光，東京電子（Tokyo Electron）漲3.97％，愛德萬測試(ADVANTEST)漲3.03％。

SBI證券表示，安川電機業績正向表現，是拉抬日經早盤主因。同時，現眼的業績也帶給投資人對其它業者有信心。儘管市場尚有一些不確定因素，例如美國疫情等，但強勁買盤還是支撐著市場。

13日早盤剛開時，指數出現小跌，因為日本政府可能將宣布大阪，京都等地也要進入緊急狀態。

市場對上周有部分暴民衝進美國國會的行為，在投資布局美股方面還是有些謹慎。

不過，儘管公司前景樂觀，7&I控股(Seven＆I Holdings)還是跌0.59％。

即使高人氣的鬼滅之刃(Demon Slayer)的電影發行商東寶(Toho)大跌7.74％，成為盤中表現最差者。不過，東寶對這部打破票房紀錄的電影，其後市收入還是樂觀其成。

(時報資訊)