法國汽車製造商雷諾(Renault)與美國氫能源專家普拉格能源(Plug Power)周二共同宣布，將合力開發氫能源動力的輕型商用車(LCV)。

雙方已簽署理解備忘錄，今年六月前在法國成立一家50比50的合資公司，欲搶占歐洲燃料電池輕型商用車市場的30%市占。

該消息公布後，普拉格能源股價大漲16%，來到數年的新高。雷諾股價漲逾2%，周二收漲1.74%。

該合資公司結合雷諾汽車製造能量，以及普拉格能源的氫系統製造知識，在法國成立一氫燃料電池組和系統製造中心。該中心還將提供氫的再填充系統。

普拉格能源市值約250億美元，公司指稱，已為電動化移動開發了超過4萬個氫燃料電池系統，比全球任何一家公司還多，公司並為液態氫的最大買家。

雷諾市值超過130億美元，在2019年於全球賣出約380萬輛汽車；在全球有40處製造基地，員工超過18萬人。

(時報資訊)