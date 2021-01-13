◎克拉芙特取消訪台 總統府：尊重美國務院決定 歡迎未來來訪

針對美國國務院今天宣布，取消所有官員本周出訪計畫。原訂13日造訪台灣的美國駐聯合國大使克拉芙特也確定無法前來。總統府表示，我們尊重美國國務院取消包括國務卿龐培歐等所有官員出訪計畫的決定。

◎開放萊豬後民眾喊豬貴 陳吉仲：過年需求所致

近期豬肉漲價有感，根據農委會畜產行情資訊網統計，截至今(13)早9時30分止每公斤已達76.54元，農委會主委陳吉仲表示，近期豬肉漲價是因為過年將至，整個市場有大量需求，與過去5年同期相比都是合理範圍，也否認萊豬開放在台美關係上的「做白工」。

◎美籍毒犯殺人分屍還怨AIT不幫忙 二審仍判無期徒刑

3年前以色列裔美籍男子孫武生與外籍友人在台販賣大麻，他懷疑被「黑吃黑」，竟殺死對方並分屍，一審將他判處無期徒刑，台灣高等法院審理時，他怨美國在台協會（AIT）不幫忙，合議庭審結將他判處無期徒刑。可上訴。

◎北部醫院爆醫師染疫 今早院內景象令人超意外

北部某醫院傳醫師染疫風波，今早該院門診仍是人滿為患，醫護人員一早就清潔戶外篩檢的組合屋，準備好篩檢的用具，9點15分左右開始執行民眾篩檢。

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(中時新聞網)