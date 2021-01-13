民進黨立委高嘉瑜。（李柏澔攝）

「臺灣豬標章證明地圖App」顯示店家高雄三多店，但到了現場卻發現是鳳山青年店，明顯網站資訊有錯誤。（截自臺灣豬標章證明地圖App）

因應萊豬進口，為讓民眾優先使用國產豬，農委會推出「臺灣豬證明標章」供店內百分百使用國產豬的業者申請，民進黨立委高嘉瑜今(13)日表示，昨(12)晚助理於「臺灣豬標章證明地圖App」前往顯示在地圖上的知名火鍋連鎖店「肉多多」查看，發現店內使用肉源高達6國，肉多多回應，去年12月試辦有申請，1月已撤下所有門市標章，不懂為何還出現在地圖上。

民進黨立委高嘉瑜於經濟委員會質詢農委會主委陳吉仲時表示，申請農委會的臺灣豬標章就是為了要提供給消費者最好的百分之百臺灣豬肉產品，但之前官方切結書範本的「多為國內飼養豬隻」字句卻讓業者認為只要多數是使用國內的這個豬隻就可以申請。

根據記者上網查詢，目前臺灣豬標章申請須知已改回「為國內飼養之豬隻」，但目前已有超過8200家業者取得台灣豬標章，是否都百分百使用臺灣豬令人懷疑。

高嘉瑜指出，臺灣豬標章一開始說要百分之百臺灣豬，可是卻一再發生例外，這會讓原本商譽好、信譽好的商家因為臺灣豬標章而被陷於不義，追根究柢在於農委會的臺灣豬標章是否都百分百使用臺灣豬，如今兩面都不討好。

高嘉瑜立委研究辦公室受訪指出，由於「肉多多」連鎖火鍋店出現在「臺灣豬標章證明地圖App」地圖上，昨(12)晚按圖索驥去店內查看，發現店內所使用的肉源來自臺灣、加拿大、西班牙、荷蘭、英國、瑞典等6國，為何這樣的商家會出現在台灣地圖上？

另外地圖上顯示的店家是高雄三多店，但按地址到了現場卻是鳳山青年店，明顯網站資訊有錯誤。

肉多多集團公關經理徐家瑜回應，去年12月試辦期間申請有特別說明店家有使用進口豬肉，當還是拿到標章，1月初正式上路後因為知道要全數改用國產豬，標章已經退回，所有門市也沒再掛，不知道為何還出現在地圖上。

(中時 )