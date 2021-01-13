美國男網選手哈里森(Christian Harrison)因為不肯在賽後戴口罩受訪，遭到男子職網ATP處以3000美元罰金(約台幣8.4萬)！今年26歲的哈里森在佛州的德拉海灘公開賽取得生涯重要勝利，但他認為剛打完比賽戴口罩是很痛苦的事，一度拒絕就範。

哈里森是世界排名第789的小角色，他上周爆冷直落二打敗了排名第22的加林(Cristian Garín)，加林也是該賽事的頭號種子。賽後哈里森按規定必須接受場邊訪問，並且全程戴口罩，但他不願意。

「因為他們強迫戴口罩，我選擇不接受賽後訪問。在辛苦的比賽之後，於烈日下長時間戴著口罩是很不健康的。我以為戴口罩是不強迫的，他們沒說會罰款，結果那是電視轉播的要求。在鏡頭前單獨對著麥克風講話的時候，口罩毫無意義，我反對這種為戴而戴的要求。」

顯然哈里森缺乏防疫觀念，他上周也曾發文嗆聲：「我健康到可以連打3小時的比賽，但我沒戴口罩進入餐廳就會被當成行走的生化武器？」不過罰款還是夠痛的，此賽事規模不大，8強獎金約11110美元，哈里森下一場就乖乖戴口罩受訪了，他最後在單打準決賽被淘汰。

(中時新聞網)