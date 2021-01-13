女星郭碧婷3年前參加《我家小兩口》和身家千億的向華強長子向佐進而交往，去年兩人登記結婚並生下一女「小奶皇」，「向太」陳嵐日前分享慶祝孫女百日和媳婦歸寧宴的活動照片，卻不見郭碧婷的爸爸現身，有網友質疑郭爸爸是否和向太一家鬧彆扭，對此，郭碧婷的爸爸也回應了。

郭碧婷3年前和爸爸上節目，與帶著母親參加節目的向佐看對眼陷入熱戀，2年前兩家人到義大利舉行浪漫婚禮，還請來向太的乾兒子蕭敬騰當婚禮歌手，網友則發現，郭碧婷的爸爸在照片中不管什麼角度看來都沒有什麼笑容，相較於笑得開懷的向華強夫妻而言，郭爸爸甚至看來還有點心情不好，之後他則解釋：「我不笑不代表我不開心，我就是這種酷樣，我開心得很。」

郭碧婷爸爸澄清有參加外孫女百日宴。（圖／翻攝自swda我微博）

郭爸爸還透露，自己第一眼看到向佐時印象沒有太好，甚至覺得對方看起來有點兇，但相處過後才發現向佐真的是難得的好青年，沒心機、不抽菸喝酒、說話直率。向佐之後微博上跟郭爸爸示愛，說：「愛你爸爸」，郭父則打趣回：「你愛碧婷才重要，我，你不用愛沒關係，哈哈哈」。

近日，郭碧婷與向佐所生的女兒小奶皇舉行百日宴，陳嵐興高采烈分享當晚照片，卻見台上只有向華強、向太、向佐、郭碧婷，不見郭爸爸，而郭爸爸見網友質疑，也忍不住分享自己在台下照片，澄清說：「湊個熱鬧，誰說我沒參加我只是不愛出鏡」，又虧身邊友人比他小2歲，臉卻滿有許多皺紋，間接炫耀自己看起來比較年輕，網友回：「有些人就愛胡說八道，郭爸比不要生氣啦」、「哈哈哈冷面笑匠多出鏡啦」、「好可愛的郭爸」、「低調還有錯了？？網友真酸」。

(中時新聞網)