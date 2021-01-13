烘焙原料大廠德麥（1264）2020年12月合併營收5.07億元，不僅首次突破單月5億元大關，刷新單月歷史新高紀錄，年增幅高達20.03％；此外，累計2020年全年合併營收43.83億元，也創歷史新高，年增7.45％，表現相當亮眼。

德麥發言人邱俊榮表示，12月營收明顯成長，主要來自台灣、大陸、馬來西亞、香港四大市場，都維持不錯的成長動能，其中，台灣12月業績成長25.48％，主要係來自於「Elle & Vire」跟「LESCURE」兩大新代理品牌挹注。

其次，大陸無錫芝蘭雅12月營收為人民幣4,110萬，業績創下單月歷史次高，以原幣計算年增13.13％，關鍵是旗下主要大客戶如恩喜村、溫州一鳴、爸爸糖吐司、南洋大師傅、貴州惠誠等都有不錯的表現；產品方面則以片狀黃油、輕鬆打蛋糕粉、卡士達粉、日本粉、飛雪淡奶油、烤盤油為主，顯示「渠道」、「產品」雙引擎策略，持續發揮。

再者，馬來西亞12月營收為馬幣361萬，以原幣計算年增31.27％，主要是三大客戶業績持續升溫，且因疫情導致原料店業績持續升溫所致。另外，香港市場12月營收為港幣520萬，創歷史新高，以原幣計算年增43.70％，主要來自於備貨、客戶展店、新產品上線及年節商品熱銷等因素。

針對2020年全年表現，邱俊榮表示，以全年營收占比來看，台灣占60.73％、大陸30.31％、馬來西亞5.41％、香港3.55％。主要成長關鍵還是在台灣市場全年業績年增14.18％，馬來西亞跟香港以原幣計算，分別年增18.23％、15.57％。

惟大陸無錫芝蘭雅2020年營收略為衰退，以原幣計算年減0.82％，若加上匯率因素，折算成新台幣年減5.03％。邱俊榮表示，主要原因有二，一是春節落點因素，由於2020年1月春節較早，備貨落在2019年12月，二是疫情因素，2～5月受疫情影響，業績衰退。不過6月起已恢復成長。

展望未來，他指出，儘管Covid-19疫情仍未結束，但因烘焙產品仍屬防疫生活必備品，2021年1月又有春節備貨因素加持，公司也持續強化「渠道」、「產品」雙引擎策略，整體來說2021年「沒有悲觀的理由！」

(工商 )