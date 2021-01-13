因應管線遷移工程，台水四區將於台中市北屯區、西屯區部分里停水及減壓供水共23小時，自20日上午9時起，至21日上午8時止，估計將影響戶數1萬7619戶，請用戶儲水備用。

台水四區表示，交通部高速公路局「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」，辦理「台74線系統交流道1200公釐管線遷移工程」，台水四區配合相關區域停水及減壓供水措施。

此外，並設置臨時供水站7站，福科路與黎明路三段交叉口、漢翔路與烈美街交叉口(文修停車場)、西屯區衛生所與農會附設幼兒園中間空地、文華路86巷與文華路交叉口、市政北二路400號 (潮洋里活動中心) 、清武巷1-1號及同志巷41號對面，民眾可善加利用。

台水四區說，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間才可恢復正常，所以，恢復供水時間會延遲。

停水區域，包括北屯區仁美里部分、四民里部分、同榮里部分(中山高速公路以南、崇德路三段以西、中清路二段以東、崇德十九路以北等一帶)。西屯區港尾里部分、西墩里部分、西安里部分、西平里部分、潮洋里部分（黎明路三段以南）、港尾子溪以南、凱旋路以西、環中路二段以東、漢翔路以北。港尾子溪以南、 中山高速公路以東、 環中路二段以西、台灣大道三段以北。台灣大道三段以南、黎明路二段以西、環中路三段以東、市政路以北。

降壓供水地區，包括北屯區新平里、西屯區港尾里、大石里、鵬程里(河南路二段及中平路以北，中清路二段及中平路以西，凱旋路以東與中清交流道以南之範圍內)。

西屯區：西屯區西墩里部分、潮洋里部分、西安里部分、西平里部分、港尾里部分、鵬程里部分、逢福里部分、逢甲里部分、上石里部分、上安里部分、至善里部分、永安里部分(漢翔路以南、環中路二段以東、台灣大道三段以北、凱旋路以西、河南路二段以西、西林巷)。

(中時 )