台中小客車7秒翻9圈 19歲男大生噴飛車外慘死（臉書社團《爆料公社二社》／蘇育宣翻攝）

國道1號北上168公里，台中豐原段昨（12日）晚上10時發生死亡車禍，一台白色自小客車超車後撞上護爛，車體失控自內車道翻滾至路肩，一連翻9圈才停下，右後座的19歲男大生拋飛車外，送醫不治。據悉，車上4人均為大學同學，期末考結束出遊，未料卻遇上死亡車禍。

一位網友今（13日）清晨在臉書社團《爆料公社二社》發出一段影片，原PO哥哥昨晚開車行經國道一號豐原交流道時，意外目擊一場驚悚車禍，透過行車紀錄器畫面可見，白色自小客車突超車至內側車道，超車過程中還輕微擦過前車車尾。

孰料，下秒白色自小客車即失去方向，從內側車道快速翻滾至路肩，短短7秒之間路肩連翻近9圈，翻滾過程中車體與道路摩擦出劇烈火花，車體零件不停掉落一地，停下時車體近乎全毀。

警方表示，車上共計4名乘客均為中部一所大學的男大生，因適逢期末考結束，一群人相約出遊，車禍為回程時發生，經送醫後，駕駛全身多處擦挫傷，住院觀察；副駕駛、左後座學生受輕傷已出院；坐在右後座的19歲男大生在事發時拋飛車外，經搶救後仍不治。

(中時新聞網)