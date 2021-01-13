近日寒流接力報到，濕冷天氣讓人吃不消，台灣被冷成凍番薯，合歡山、太平山、桃園拉拉山等地都降下靄靄白雪，而從歌唱節目出身的女星王茉聿不只衝上山追雪，她還超瘋狂只穿一件泳衣和外套，讓王茉聿前凸後翹的好身材全都露。
太平山日前雪花紛飛，王茉聿就興奮地上山追雪，她在臉書寫下：「從來沒有在台灣看過雪，原訂要去太平山，但回堵實在太恐怖，一個轉念過橋右轉往啞口殺去」，而當王茉聿看到山上的雪景，也讓她直呼：「真的是太美了..白茫茫的一片」。
不過更吸睛的是，王茉聿身上只穿紅色泳衣和外套，她胸口豪開深V、下身辣開高衩，王茉聿傲人上圍和一雙長腿若隱若現，而她一個側身就讓胸型全都露，王茉聿賞雪辣照引發網熱議：「妳不冷嗎，但身材好棒」、「妳好猛」、「替妳寒了」，還釣出王茉聿直呼：「超冷的」，並表示她當下不停在尖叫，拍完照就趕快衝回車上。
王茉聿是從歌唱選秀節目《台灣那麼旺》出道，同時也是專業的舞者，王茉聿近年把演藝重心轉往戲劇發展，近期在剛殺青的國片《再說一次我願意》也有演出，《再說一次我願意》預計在今年七夕情人節上映。
(中時新聞網)
#王茉聿
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