南市即日起3天交通大執法，白河警分局打造員警反光人型立牌，提醒民眾注意。（白河警分局提供／莊曜聰台南傳真）

南市即日起3天交通大執法，白河警分局打造員警反光人型立牌，提醒民眾注意。（白河警分局提供／莊曜聰台南傳真）

為降低交通事故發生率，台南市13日起連續3天規畫，在重點路口進行交通大執法，白河警分局也以員警為模特兒，特別製作警示人型立牌，設置在轄區內20處易肇事路口，提醒用路人注意交通安全。

白河警分局指出，南市將於1月13日至15日路口安全大執法，白河分局以數據分析轄區去年度交通事故傷亡情形，地點大都集中在人車較多的路口，分布在白河區中山路、東山區165線與達雲路口、後壁區台一線等處。

為讓民眾注意，白河警分局打出俊男美女牌，以

選上東山所男警林昌頡、女警張乃文，2人平時執勤認真、態度親切，多次提報好人好事，很有長輩緣，分局以他們為模特兒，打造真人比例大小男、女警人形立牌各10面，塗料採用反光材質，深夜時分看到也像是有員警在執勤警示。

人型立牌結合崁頂福安宮捐贈的17組爆閃燈，設置在轄區20處易肇事路口，白河區有8處、東山區有5處、後壁區則有7處，提醒用路人行經路口減速慢行停看聽、減速慢行並小心駕駛，標語、立牌、警示燈都用上，期望降低道安事故發生機率。

分局長陳明宏說，反光警察人形立牌造價較高，但夜視效果好，全天候都能發揮效果，而民眾人形立牌及爆閃燈均屬公物，切勿惡意破壞。

(中時 )