目前沒有合約的2屆賽揚獎得主克魯伯(Corey Kluber)，過去2年受到傷勢困擾，至今還沒有球隊對他有興趣，因此他決定主動出擊，明日將自行舉辦測試會，預計吸引3分之2的大聯盟球團所派的球探前來觀察，拚東山再起的機會。

克魯伯曾在2014年、2017年兩度拿下美聯賽揚獎，不過近2年3度受傷，讓他陷入傷痛深淵，2019年5月先被強襲球打到導致右前臂骨折，正要復出結果同年8月又發生腹斜肌拉傷，整季報銷，並在12月被印地安人交易到遊騎兵隊，結果在去年第1場比賽發生右肩肌肉撕裂傷，僅出賽1場又整季報銷，過去2年總計僅出賽8場。

「我沒有要向任何證明自己的心態，我只需要向大家證明我很健康就好。」克魯伯接受《ESPN》訪問時表示。克魯伯將在自辦測試會中投擲約20至30球，來證明自己已經從肩傷中康復，「我有信心投出每一球而不退縮，也不會猶豫，這比證明自己是過去的克魯伯還要重要。」

克魯伯沒有被傷痛擊垮，反而他認為經過復健後，他某些方面變的更強壯，且近2年沒出賽，讓身體沒有過多的耗損，他認為自己已經處於有能力為任何一支球隊做出貢獻的狀態。

克魯伯在洋基隊球員健康績效表現總監克雷西（Eric Cressey）所經營的私人訓練中心維持訓練，克雷西透露上周末最後一次牛棚克魯伯能丟出球速87至89英里(140至143公里)，「他不用丟到95英里(約153公里)你也會知道他回來了，他本來的能力就很好。」

(中時 )