「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡）被控冒充名人四處關說、詐騙口罩以及詐欺林姓前男友的劉姓母親數千萬元，遭羈押迄今。台北地院今開庭，黃琪表示，本案中他最愧疚的地方在於，他只是為了嫁進好人家，才跟林男在一起，並為劉婦做了這麼多事情，最後卻落得這個下場。

北院今針對詐騙劉婦部分開庭審理，黃琪否認犯行，表示希望本案可以早點確定，不要再浪費司法資源，他提出的每一份書狀，都出得很慚愧，因為連7000元小金額都要求查清楚，就為了彈劾劉婦提告所舉的事證，來證明劉婦說的都不是事實。

黃琪說，他在本案當然很慚愧疚，愧疚的地方在於，他是為了嫁進一個好人家，才跟林男在一起，並為討好劉婦，幫忙做了這麼多事情，他大可以從中A錢，但他沒有，他若有做錯事情，不會在法庭上講出這些話。

黃琪強調，今天他面臨的狀況是，就算他要以死明志，檢察官都會認為他是畏罪自殺，因此，他絕對不會想不開，希望法院審理時能夠認真檢視他提供的證據，他有信心可以證明清白，「這是我坐在這個法庭上最誠實的一次」。

劉婦的委任律師今也有出庭，對於黃琪的意見，律師僅說，黃琪提出的證據，都只是單方面製作的文件，無法證明劉婦本人曾經看過、認同內容，因此不具證據能力。

另外，黃琪羈押期將於1月26日屆滿，法官對於是否延押一併審理。黃琪的辯護律師稱，黃琪已部分認罪，至於詐騙劉婦部分，是否涉嫌重大仍有疑慮，且黃琪應無再犯之虞，建請裁定停止羈押。庭末，法官諭知候核辦。

(中時 )